ГАИ проведет 22-26 февраля профилактическое мероприятие "Гостехосмотр"

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция проведет с 22 по 26 февраля профилактическое мероприятие "Гостехосмотр", сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Сотрудники ГАИ будут усиленно контролировать своевременность прохождения техосмотра, а также выпуск транспортных средств должностными лицами организаций и предприятий, ответственными за техническое состояние и эксплуатацию транспорта", - рассказали в ГУВД.

Использование транспорта без своевременного техосмотра влечет предупреждение или штраф от 1 до 3 базовых величин, а при повторном нарушении - от 2 до 5 базовых величин.-0-