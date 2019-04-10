ГАИ проведет акцию по профилактике ДТП с участием мототранспорта

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция с 12 по 21 апреля проведет республиканскую профилактическую акцию "Открой сезон без нарушений!" для предупреждения ДТП с участием мототранспорта, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

Запланированы целевые мероприятия среди представителей мотосообществ и клубов, в трудовых коллективах, учреждениях образования и непосредственно на дороге. Во время рейдов в том числе отработают места развлекательных мероприятий и отдыха, особенно в вечернее и ночное время. Такие мероприятия ориентированы на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей двухколесных транспортных средств, выявление водителей, которые не имеют права управления соответствующей категории, а также исключение из участия в дорожном движении мототранспорта с конструктивными изменениями.

Проведут разъяснительную работу о порядке получения водительского удостоверения, регистрации транспорта, необходимости техосмотра и обязательного страхования гражданской ответственности. Сотрудники ГАИ расскажут о правилах безопасного поведения на дороге и ответственности при выявлении нарушений со стороны водителей мототранспорта.

Ежегодно в апреле-мае обостряется проблема травматизма водителей и пассажиров двухколесных транспортных средств. В этом году из-за раннего потепления мотоциклисты выехали на дороги уже в марте. Как результат, за январь-март по вине водителей мототранспорта произошло девять аварий (в 2018 году - одна), в которых два человека погибли и восемь получили травмы.-0-