ГАИ проводит массированную отработку автодороги Р43

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с увеличением транспортных потоков в предвыходные и выходные дни, а также в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с сегодняшнего дня по 11 апреля Госавтоинспекция Минской области проводит массированную отработку автодороги Р43 (граница России - Кричев - Бобруйск - Ивацевичи) в пределах Клецкого, Копыльского, Слуцкого и Стародорожского районов, в местах концентрации ДТП и на аварийно опасных участках. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома

Используются как гласные, так и негласные формы несения службы (авто без специальной окраски).

С 10 по 19 апреля Госавтоинспекция Минской области проводит республиканскую профилактическую акцию "Трезвый водитель". Наряды ДПС перейдут на усиленное несение службы. Рейды запланированы по всей области, будет контролироваться физическое состояние водителей. В профилактических мероприятиях также примет участие спецподразделение "Стрела" Госавтоинспекции МВД.

С начала года сотрудники ГАИ Минской области выявили 687 фактов управления транспортом в нетрезвом виде. Из них 23 повторно - в отношении таких водителей возбуждены уголовные дела. За три месяца по вине пьяных водителей произошли четыре ДТП, в которых шесть человек пострадали.

Госавтоинспекция напоминает: с 1 марта вступил в силу новый Кодекс об административных правонарушениях, согласно которому меры воздействия за нетрезвое вождение ужесточены. Также новым КоАП предусмотрена градация алкогольного опьянения водителя: до 0,8 промилле включительно - штраф 100 базовых величин и лишение прав на три года, более 0,8 промилле - 200 базовых величин штрафа с лишением прав на пять лет.

За повторное вождение в нетрезвом состоянии в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.

"Нетрезвый за рулем представляет большую опасность для участников дорожного движения, последствия могут быть самыми плачевными. Уважаемые граждане, не оставайтесь равнодушными и безучастными. Если вы видите или знаете, что транспортом управляет водитель в состоянии опьянения, сообщайте на телефонную линию 102", - добавили в ГАИ.-0-