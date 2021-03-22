22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ рекомендует родителям напомнить детям ПДД перед школьными каникулами, сообщила БЕЛТА госавтоинспектор ОГАИ Партизанского РУВД Минска Анна Тиханович.

"С наступлением каникул и теплой поры дети большую часть времени проводят на улице, а занятые работой и своими повседневными заботами взрослые не всегда с должным вниманием относятся к этому. Чтобы избежать трагических событий и максимально обезопасить досуг ваших детей, постоянно контролируйте их местонахождение и интересуйтесь, чем именно они занимаются на улице. Объясняйте, что нельзя резко выходить или выбегать на дорогу из-за припаркованных автомобилей даже во дворе. Прежде чем ребенок шагнет на пешеходный переход, он должен задержаться (отложить телефон, снять наушники) и осмотреться, убедиться, что транспорт успел остановиться", - рассказали в ГАИ.

С приходом весны велосипед становится одним из самых популярных видов транспорта. Следует напомнить, что до 14 лет запрещено выезжать на велосипеде на дорогу общего пользования. Ехать можно только по велодорожке, а при ее отсутствии - по тротуару, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов. Пересекать дорогу следует по пешеходному переходу, спешившись и ведя велосипед рядом. Катать пассажиров на велосипеде запрещено, за исключением перевозки детей в возрасте до семи лет на специально оборудованном сиденье. В темное время суток и (или) при недостаточной видимости на велосипеде должны быть включены спереди - фара, излучающая белый свет, сзади - фонарь, излучающий красный свет. Кроме того, велосипедистам настоятельно рекомендуется надевать яркую одежду или световозвращающие жилеты, чтобы стать заметнее на дороге, а также не забывать использовать защитные велошлемы.-0-