9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ рекомендует родителям повторить с детьми алгоритм действий при переходе проезжей части. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении ГАИ МВД.

"Завершаются зимние каникулы у школьников. Маленькие пешеходы вновь массово выйдут на улицы, а это значит, что водителям нужно повысить бдительность при проезде пешеходных переходов, вблизи учреждений образования и во дворах, - рассказали в ГАИ. - Родителям очень важно повторить с детьми определенный алгоритм действий при переходе проезжей части. Даже на зеленый сигнал светофора, а особенно на нерегулируемом пешеходном переходе. В частности, остановиться у края проезжей части, посмотреть по сторонам, убедиться, что водители вас заметили и остановились, и только тогда начать переход проезжей части. Дойдя до середины, следует снова убедиться, что едущие справа автомобили остановились и вас пропускают".

Родителям стоит запретить ребенку внезапно выбегать на проезжую часть, в том числе на переходах. "Во дворах перед тем как выйти на проезжую часть, необходимо выглянуть из-за предметов, ограничивающих видимость (припаркованные автомобили, мусорные контейнеры) и убедиться, что нет движущихся транспортных средств. Если вы видите, что посторонний вам ребенок не уверен и не может сам перейти дорогу, помогите ему. И помните, что только от вас зависит, какую модель поведения на дороге выберет ваш ребенок. Будьте примером правильного и безопасного участия в дорожном движении", - добавили в ГАИ.

В 2020 году в целом по республике отмечено снижение числа ДТП с участием детей (с 403 до 399), вместе с тем возросло количество раненных (с 418 до 422) и погибших (с 19 до 22) в них несовершеннолетних.

Тринадцать погибших в ДТП несовершеннолетних являлись пассажирами транспортных средств. Смертельные травмы также получили пять пешеходов, три велосипедиста и один несовершеннолетний водитель.

По вине водителей пострадали 340 из 444 или 77% несовершеннолетних.-0-