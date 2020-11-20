ГАИ рекомендует водителям избегать лишних перестроений и опасных маневров

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водителям рекомендуется избегать лишних перестроений и опасных маневров, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

По статистике в выходные дни увеличивается количество ДТП, которые происходят из-за нежелания участников дорожного движения следовать общепринятым правилам, а в некоторых случаях и личной безответственности людей. Зачастую причинами аварий становятся управление автомобилем в состоянии опьянения и без прав, лихачество, нарушение правил проезда пешеходных переходов, а также беспечность и невнимательность пешеходов.

В связи с этим ГАИ напоминает об основных мерах безопасности. Прежде чем начать свой путь, водителю необходимо в первую очередь обратить внимание на техническое состояние автомобиля: проверить уровень масла, давление в шинах, наличие топлива в баке и т.д. В пути не стоит забывать о ремне безопасности, также нужно позаботиться о безопасной перевозке пассажиров.

"При движении на загородных трассах соблюдайте скоростной режим, дистанцию и по возможности избегайте лишних перестроений, опасных маневров за рулем, учитывая, что сейчас погодные условия нестабильны. Будьте предельно осторожны при движении на путепроводах, мостах и закруглениях дорог", - рекомендуют в ГАИ.

Большую опасность на дорогах представляют нетрезвые пешеходы и велосипедисты, которые не обозначают себя в темное время суток световозвращающими элементами. О фактах, когда транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения или на проезжей части находится нетрезвый пешеход или велосипедист, просят сообщать в дежурную часть ГАИ по телефону 8 (017) 229-04-44 или 102.-0-