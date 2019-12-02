ГАИ рекомендует водителям в гололед выбирать безопасную скорость и держать дистанцию

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция в связи с прогнозируемым 2 и 3 декабря гололедом рекомендует водителям выбирать безопасную скорость и держать дистанцию, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

По прогнозам Белгидромета, в Беларуси ожидается ухудшение погодных условий. На проезжей части дорог из-за перепада температуры воздуха образуется гололед. "ГАИ настоятельно рекомендует водителям при движении соблюдать меры безопасности, выбирать безопасную скорость, максимально держать дистанцию до идущего впереди транспорта, избегать резких торможений и маневров за рулем, по возможности отказаться от обгона. Нужно быть предельно внимательными при проезде путепроводов, мостов, на закруглениях автодорог", - отметили в УГАИ УВД.

Пешеходам следует проявлять особую осторожность при пересечении проезжей части.-0-