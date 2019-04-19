ГАИ усилит контроль за дорожной обстановкой в выходные

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для обеспечения безопасных условий движения в выходные дни ГАИ усилит контроль на дорогах страны. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

"Повышенное внимание наряды ДПС уделят выявлению водителей, находящихся в состоянии опьянения, а также лиц, севших за руль, не имея права управления. Инспекторы будут усиленно контролировать соблюдение скоростных режимов, правил обгона, перевозки пассажиров, проезда пешеходных переходов и перекрестков. Административной ответственности не смогут избежать пешеходы, велосипедисты и возчики гужевых повозок, пренебрегающие требованиями правил дорожного движения, в том числе об использовании в темное время суток световозвращающих элементов", - рассказали в ГАИ.

Кроме того, 21 апреля сотрудники ГАИ будут патрулировать территорию вокруг храмов православной и католической конфессий. "В этот день православные христиане отмечают Вербное воскресенье, а католики - праздник Пасхи. Традиционно верующие массово посещают храмы. Поэтому для обеспечения безопасности движения, осуществления регулировочных действий и для оказания помощи гражданам сотрудники ГАИ будут нести службу вблизи храмов", - отметили в ГАИ.-0-