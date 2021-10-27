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Общество
27 октября 2021, 12:33

ГАИ усилит контроль за соблюдением ПДД на пешеходных переходах

Фото из архива
Фото из архива

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Пешеходный переход - территория повышенного внимания!" пройдет в республике 29 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУ ГАИ МВД.

Проводимые в этот день мероприятия направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах. Сотрудники ГАИ напомнят участникам дорожного движения о правилах пересечения проезжей части и проезда пешеходных переходов.

В пятницу и выходные дни наряды ДПС усилят контроль за соблюдением ПДД на пешеходных переходах водителями, пешеходами и велосипедистами.

"За 9 месяцев этого года на дорогах республики произошло 666 ДТП с участием пешеходов. 376 из этих происшествий (56%) были совершены на пешеходных переходах, погиб 31 и получили травмы 363 человека", - рассказали в ведомстве.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при подъезде к пешеходным переходам и двигаться вблизи них со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу желающим пересечь проезжую часть. Особенно бдительными следует быть, если заметили вблизи перехода детей, так как их поведение порой бывает непредсказуемым.

"На регулируемом пешеходном переходе при включении разрешающего сигнала светофора водитель должен уступить дорогу пешеходам, не закончившим переход проезжей части дороги. Если перед пешеходным переходом остановилось (стоит) или замедлило движение транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам движения в попутном направлении, должны снизить скорость движения и при наличии пешеходов уступить им дорогу. Не стоит забывать и важное правило, что при повороте налево или направо водитель обязан уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает", - напомнили правоохранители.

Водитель, не предоставивший преимущество в движении пешеходу, переходящему дорогу по пешеходному переходу, привлекается к ответственности в виде штрафа в размере от 1 до 5 БВ. За совершение такого нарушения повторно в течение года штраф составит от 2 до 8 БВ.

"В свою очередь пешеход перед началом пересечения проезжей части по пешеходному переходу обязан убедиться, что выход на проезжую часть дороги безопасен (п.17.2 ПДД), то есть остановиться у края проезжей части, посмотреть по сторонам, убедиться, что водители вас заметили и успели остановить транспортные средства. При переходе проезжей части необходимо прекратить разговоры по мобильному телефону, отключить наушники, взять малолетних детей за руку. Не будет лишним напомнить пожилым родственникам и детям о правилах безопасного перехода проезжей части, купить и прикрепить на одежду световозвращающие элементы", - добавили в ГАИ.

Нарушивший ПДД пешеход привлекается к административной ответственности в виде штрафа в размере от 1 до 3 БВ. Если же пеший участник в момент совершения правонарушения находится в состоянии опьянения штраф возрастает до 5 БВ. Пешеход, совершивший нарушения ПДД, повлекшие создание аварийной обстановки, наказывается штрафом от 3 до 8 БВ.-0-

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