17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ усилит контроль за своевременным прохождением техосмотра, сообщили БЕЛТА в МВД.

Сотрудники ГАИ усилят контроль за техническим состоянием транспортных средств, проверят наличие разрешения на допуск к участию в дорожном движении (техосмотра), в том числе посредством автоматической фотофиксации таких нарушений.

"Резкое увеличение количества мелких ДТП вчера во время замерзающего моросящего дождя подтвердило, что не все водители серьезно отнеслись к изменениям погодных и дорожных условий. За сутки на дорогах республики произошло 312 ДТП (из них большая часть в Минске (118), в 10 ДТП пострадали люди. Один человек погиб, девять получили травмы", - отметили в МВД.

Работа личного состава дорожно-патрульной службы ГАИ ориентирована на оказание помощи участникам дорожного движения. Организован круглосуточный мониторинг состояния улично-дорожной сети с целью обеспечения безопасности дорожного движения, своевременной организации работ по ликвидации зимней скользкости.

Госавтоинспекция призывает проявлять повышенное внимание при участии в дорожном движении в переменчивых погодных условиях. "Сейчас, когда происходят резкие смены температурного режима и внезапное выпадение осадков, остро встает вопрос безопасности дорожного движения. А потому самое время начать подготовку к календарной зиме. И первое, что необходимо сделать - это произвести сезонную смену шин. При низких температурах летние шины теряют свои эластичные свойства ("дубеют") и перестают выполнять функцию по обеспечению хорошего сцепления с дорожным покрытием, использование таких шин становится небезопасным", - подчеркнули в ведомстве.

Водителей призывают заранее проверить исправность тормозной системы и вспомогательных электронных систем (таких как АБС) - все это должно идеально работать. Зимой автолюбителям придется чаще ездить в сумерках и темноте, поэтому любые изъяны лобового стекла - прямая угроза безопасности, поэтому важно внимательно осмотреть все стекла. Исправными должны быть стеклоочистители, системы обдува и обогрева стекол. Щетки, оставляющие на стекле матовые полосы, подлежат замене. При покупке новых стоит обратить внимание, на какие температуры они рассчитаны. Непременное условие безопасной езды в зимнее время - достаточное количество в бачке омывателя морозоустойчивой жидкости.

Не менее важны во время осадков осветительные приборы. Стоит постоянно следить за чистотой фар и фонарей, заранее заменить все неисправные лампы и при необходимости заехать на СТО для регулировки светотеневой границы.

"Следует и самим перестроиться на зимний стиль вождения. Торопиться, совершать резкие маневры и перестроения категорически недопустимо. В таких погодных условиях в несколько раз возрастает тормозной путь, увеличивается опасность заносов и потери управляемости автомобилем, а также наездов на пешеходов", - обратили внимание правоохранители.-0-