ГАИ в выходные уделит повышенное внимание соблюдению ПДД в темное время суток

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция в выходные дни уделит особое внимание предупреждению ДТП в темное время суток, сообщили БЕЛТА в главном управлении Госавтоинспекции МВД.

Дождливая и туманная погода, установившаяся в последние дни во многих регионах республики, добавляет водителям трудностей при управлении транспортом и негативно влияет на безопасность дорожного движения. Наиболее распространенный вид дорожных происшествий в такое время - наезды на пешеходов. Только на текущей неделе в результате наездов погибли четыре пешехода.

Инспекторы ДПС уделят повышенное внимание контролю соблюдения ПДД водителями и пешеходами в темное время суток на участках автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, где наиболее высок риск наездов на пешеходов.

В таких погодных условиях пешеходам следует быть особенно внимательными, идти по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам и только при их отсутствии - по обочине. В условиях, когда обочины непригодны для движения, разрешается идти по краю проезжей части и только навстречу движущемуся транспорту. В таком случае при недостаточной видимости и в темноте пешеход обязан обозначить себя световозвращающими элементами, напомнили в ГАИ. Световозвращающая повязка, подвеска или жилет позволяют пешеходу "светиться" в свете фар на расстоянии от 130 м до 400 м. А у водителя появляется возможность своевременно увидеть в темноте человека и предпринять меры, чтобы избежать наезда.

По всей стране сотрудники ГАИ проконтролируют соблюдение водителями скоростных режимов, правил маневрирования и проезда пешеходных переходов. Будут выявлять пешеходов, пренебрегающих требованиями правил по обозначению себя световозвращающими элементами, а также водителей и пешеходов, находящихся в состоянии опьянения, и тех, кто сел за руль, не имея права управления транспортом.

В ГАИ напомнили: неиспользование световозвращающих элементов при движении по дороге в темное время суток, также как и другие нарушения ПДД пешеходами, влечет ответственность в виде штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин (1 БВ - Br29). Если же пеший участник в момент совершения правонарушения был в состоянии опьянения, штраф возрастает до 5 БВ. Пешеход, нарушивший правила, из-за чего возникла аварийная обстановка, наказывается штрафом до 8 БВ.

Сегодня по всей стране проходит Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Зимние шины - безопасность для машины!", призванный напомнить автовладельцам о сезонной смене шин.-0-