ГАИ в выходные усилит контроль возле мест массового отдыха

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ в предстоящие выходные усилит контроль возле мест массового отдыха, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

"По прогнозу синоптиков в выходные будет теплая погода. Многие граждане захотят провести уик-энд на природе в местах отдыха и вблизи водоемов. В этой связи наряды ГАИ будут находиться возле таких мест, где обеспечат общественный порядок и безопасность дорожного движения", - отметили в ГАИ. Инспекторы ДПС проконтролируют физическое состояние водителей, соблюдение правил остановки и стоянки.

Кроме того, в выходные, а также на протяжении больших майских праздников сотрудники ГАИ возьмут под особый контроль загородные трассы, автомобильные дороги, проходящие через населенные пункты, улицы и дороги городов. Особое внимание уделят выявлению нетрезвых участников дорожного движения (водителей, велосипедистов и пешеходов), бесправников и пешеходов-нарушителей.-0-