ГАИ в выходные усилит контроль возле мест массового отдыха

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ в предстоящие выходные усилит контроль возле мест массового отдыха, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.
"По прогнозу синоптиков в выходные будет теплая погода. Многие граждане захотят провести уик-энд на природе в местах отдыха и вблизи водоемов. В этой связи наряды ГАИ будут находиться возле таких мест, где обеспечат общественный порядок и безопасность дорожного движения", - отметили в ГАИ. Инспекторы ДПС проконтролируют физическое состояние водителей, соблюдение правил остановки и стоянки.
Кроме того, в выходные, а также на протяжении больших майских праздников сотрудники ГАИ возьмут под особый контроль загородные трассы, автомобильные дороги, проходящие через населенные пункты, улицы и дороги городов. Особое внимание уделят выявлению нетрезвых участников дорожного движения (водителей, велосипедистов и пешеходов), бесправников и пешеходов-нарушителей.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3515 BYN
|2.348 BYN
|2.353 BYN
|USD
|2.1105 BYN
|2.11 BYN
|2.114 BYN
|RUB
|3.2605 BYN
|3.255 BYN
|3.268 BYN