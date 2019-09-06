ГАИ в выходные усилит контроль за дорожным движением в местах массового отдыха

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В выходные дни, 7-8 сентября, сотрудники ГАИ будут обеспечивать общественный порядок и безопасность дорожного движения в местах массового отдыха граждан, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

Инспекторы ДПС проконтролируют физическое состояние водителей, соблюдение правил остановки и стоянки, отметили в УГАИ. "Наряды спецподразделения ДПС "Стрела" отработают районы Могилевской и Витебской областей", - добавили в управлении Госавтоинспекции МВД.

Кроме того, в пятницу, 6 сентября, и выходные сотрудники ГАИ примут дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности. "Наряды ДПС уделят особое внимание контролю соблюдения автолюбителями и мотоциклистами скоростных режимов, правил обгона, проезда пешеходных переходов. Проконтролируют использование водителями и пассажирами средств пассивной безопасности - ремней, мотошлемов, детских удерживающих устройств", - проинформировали в УГАИ.

В связи с увеличением интенсивности дорожного движения на загородных дорогах Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными в плотном транспортном потоке, выбирать безопасную скорость с учетом конкретной ситуации на дороге, отказаться от необдуманных маневров. ГАИ призывает водителей быть взаимовежливыми, обеспечивать безопасную перевозку детей и следить за тем, чтобы все пассажиры были пристегнуты.-0-