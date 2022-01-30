Гайдукевич: Беларусь готова разговаривать со всеми на равных, как суверенное независимое государство

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова разговаривать со всеми на равных, как суверенное независимое государство. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает БЕЛТА.

"У Президента было такое искреннее, честное выступление, оно затрагивало столько моментов, что на большинство своих вопросов я получил ответ. Президент задал белорусскому народу три вопроса. Я, как отец, лидер партии, депутат и просто мужчина, для себя на них ответ знаю. Я буду стоять рядом с Президентом, рядом со своей страной в этот судьбоносный час", - сказал Олег Гайдукевич.

Депутат подчеркнул: Беларусь была и остается страной-миротворцем. "Заметьте, Президент жестко выступал иногда: если нас тронут, мы ответим. Но при этом никакой воинственности в его словах не было. Он миротворец. Он опять говорит: давайте договариваться, давайте разговаривать, но на равных, как суверенные независимые государства. Это правильный посыл. У нас нет этого бряцания оружием. Мы никого не пугаем, и, несмотря на то, что нас давят санкциями, пытаются унизить, забрать историю, вмешиваются в нашу внутриполитическую ситуацию, Президент не позволяет вести себя так, как они. Мы сильные, поэтому себя так не ведем", - добавил он.-0-