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10 декабря 2021, 23:18

Гайдукевич: Беларусь никогда не будет обсуждать внутриполитическую ситуацию в стране с Западом

Фото из архива
Фото из архива

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь никогда не будет обсуждать внутриполитическую ситуацию в стране с Западом. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Во время передачи обсудили организованную Австрией конференцию о ситуации в Беларуси. Мероприятие так и не получило ожидаемого на Западе резонанса.

"В Европе, США должны понять одну вещь: больше никогда Беларусь (я в этом убежден как политик, депутат) не будет ни с кем обсуждать внутриполитическую ситуацию в стране. Мы готовы обсуждать все что угодно: австрийские инвестиции, наши инвестиции в австрийскую экономику, экономические контракты, зеленую экономику - пожалуйста. Но обсуждать наши выборы, референдум, когда их проводить, что проводить, где проводить, больше ни Беларусь, я убежден, ни Россия никогда не будет", - уверен Олег Гайдукевич.

Как сообщалось, в ноябре о предложенной Австрией конференции по Беларуси высказался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Он назвал это мероприятие бесплодной и бессмысленной затеей.

"Конференция в том виде, как ее задумали организаторы (я так понимаю, она проводится по инициативе руководства Австрии), является абсолютно бесплодной и бессмысленной затеей. Более того, мы рассматриваем ее как абсолютно недружественный шаг по отношению к Беларуси. Никто из официальных лиц белорусской стороны в ней не будет принимать участие. Пусть они проведут это мероприятие для галочки, в который раз обсуждая с известными беглыми оппонентами перспективы изменения власти в Беларуси, не имея на то ни малейших ни сил, ни способностей", - подчеркнул глава белорусского МИД.-0-

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