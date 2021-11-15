Гайдукевич: беженцам на границе должен быть предоставлен гуманитарный коридор

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беженцам на белорусско-польской границе должен быть предоставлен гуманитарный коридор. Такую точку зрения высказал корреспонденту БЕЛТА депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.

"Польской стороной идет стягивание огромного военного контингента, уже заговорили об использовании статьи 5 Устава НАТО. Запрошены силы НАТО в оказании помощи якобы несправляющимся польским военным, стоит бронетехника, водометы. Поэтому мигранты для Польши, Литвы и Европейского Союза в целом - лишь предлог для того, чтобы продолжить гибридную агрессию в отношении Беларуси и России. Ведь они уже заговорили о том, что за всем этим якобы стоит Россия", - отметил депутат.

По его словам, происходящее на границе является доказательством того, что международное право просто уничтожено в современном мире. "То, что творят польские чиновники, - это преступление, на которое уже должна быть международная реакция и возбуждены уголовные дела. При этом посмотрите на сюрреализм происходящего: вместо решения миграционного вопроса, вместо того, что бы помочь женщинам и детям, Европа говорит о вводе пятого пакета санкций в отношении Беларуси. Разве это не дико?! - сказал Олег Гайдукевич. - Но это не удивительно. Вспомните историю с самолетом. До сих пор мы не видим никакого международного расследования, а санкции были уже введены. Где, уважаемые чиновники Брюсселя, международное расследование в отношении инцидента с самолетом, который посадили в Минске, где хоть одно доказательство и вообще где хоть какая-то констатация вины Беларуси? Нет и не будет. Вы хотите сломать страну санкциями? Вы думаете, что напугаете нас тем, что перебросили огромное количество войск и людей на границу? Ничего у вас не выйдет".

Парламентарий убежден, что на такие действия Запада будет адекватный ответ. "Вам мало российских самолетов, которые летали на прошлой неделе? Будет больше. Вам мало С-400? Будет больше. Вы действительно считаете, что в современном мире можно что-то решить с помощью силы с такими странами, как Беларусь? Это же глупость, это недальновидно, это ни к чему хорошему не приведет для Европы. Одумайтесь! - призвал Олег Гайдукевич. - Я убежден, что мигрантам должен быть предоставлен гуманитарный коридор. Для меня неприемлемо, когда в современном мире, в центре Европы, в той Европе, в которой каждый день рассказывают о том, что надо соблюдать права человека, быть толерантными, просто издеваются над людьми. Я убежден, что другого пути просто нет. Касательно вопроса санкций - пятого, шестого, седьмого пакетов - отвечу, как и говорил раньше: один пакет санкций Союзного государства в отношении тех стран, которые позволяют так себя вести, сразу охладит пыл брюссельских чиновников. Но может пора заниматься реальным решением проблем, а не бесполезным противостоянием".-0-