Гайдукевич: после перерегистрации из 15 партий в Беларуси должно остаться не больше двух-трех

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. После перерегистрации из 15 политических партий в Беларуси должно остаться не больше двух-трех. Такое личное мнение в эфире YouTube-канала "Главный. Тур" высказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на один из вопросов, парламентарий выразил уверенность, что закрепление конституционного статуса Всебелорусского народного собрания в случае принятия обновленной Конституции никак не ударит по позициям парламента в системе власти в Беларуси. "Никак. Это будет фундамент страны. Но он не будет подменять парламент. Парламент - это законотворческая деятельность и центр политической жизни страны", - сказал Олег Гайдукевич.

Он подчеркнул, что принятие новой Конституции будет всего лишь началом пути политической модернизации страны. "Что нас ждет дальше - для тех любителей демократии, свободы и развития гражданского общества (только мы будем его развивать не по западным лекалам, а по своим, которые выработаны у нас десятилетиями) – дальше будет новый закон о политических партиях. После этого будет перерегистрация партий. Дальше я говорю свое мнение: мое мнение, что из 15 партий должно остаться не больше двух-трех, - заявил депутат. - Не потому, что я себя рекламирую (Олег Гайдукевич является лидером ЛДПБ. - Прим. БЕЛТА) или коммунистов. А потому, что нет их (такого количества настоящих партий. - Прим. БЕЛТА). Более того, события 2020 года показали - партии, которые ну просто предали свою страну, десятилетиями финансируются из-за рубежа, ну как они могут оставаться?!".

Политик обратил внимание, что у многих зарегистрированных в Беларуси партий по сути ничего нет, кроме печати и председателя партии, который «сидит в туалете и на ноутбуке пишет заявление для прессы».

"Партия - это люди. А если нет людей, значит и нет метра помещения, которое они могут снять", - подчеркнул Олег Гайдукевич.

По его словам, после перерегистрации партий будет вестись работа и над избирательным законодательством.

Что касается Всебелорусского народного собрания, парламентарий заявил, что оно должно стать фундаментом, чтобы нельзя было устроить никаких революций. "Вот меня спрашивают люди: когда выборы как в Польше будут, как в Литве? Я говорю: это как? Во-первых, мы так не хотим. Во-вторых, вы хотите, чтобы лица менялись? Будем менять лица. Только надо, чтобы фундамент был неизменен. Дело ж не в смене лиц. Но помимо этого и парламент укрепится по Конституции. Он станет центром политической жизни. Не улица будет центром политической жизни, а парламент и Всебелорусское народное собрание. И ВНС не будет подменять парламент", - резюмировал Олег Гайдукевич.-0-