Гайдукевич: предотвращение попытки госпереворота в Беларуси - главный политический итог года

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предотвращение попытки государственного переворота в Беларуси - главный политический итог года. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Если говорить о политических итогах года, то главный итог - это действительно то, что попытка государственного переворота в стране провалилась. Многие наши политики до сих пор живут августом, а уже конец декабря - мы скоро будем встречать новый год. Пришло время собирать камни, потому что не будет насильственного свержения власти, решения судьбы Беларуси на улице. Власть никуда не уйдет и не убежит - это все сказки, что очевидно и понято", - подчеркнул Олег Гайдукевич.

По словам депутата, последние месяцы показали, что внешнее влияние на Беларусь не просто не прошло, а будет усиливаться. Это подтверждает и введение Евросоюзом санкций против республики в обход международных норм, отметил политик. "Поэтому главный политический итог для меня в том, что мы выстояли. Это первое. А второе - теперь мы будем сильнее, потому что готовы к этому. Наконец-то мы поняли, что надо принимать закон об иностранных агентах, что надо поставить заслон против финансирования любых политических инициатив в стране, потому что это всегда отстаивание чужих интересов, как делают все нормальные страны", - обратил внимание лидер ЛДПБ.

"Для меня самый главный итог года - это все-таки то, что наше общество в целом выстояло. Те категории, от которых зависит спокойствие и развитие страны: в первую очередь это врачи, учителя, силовики и рабочий класс. Вот эти категории качали больше всего", - в свою очередь заметил директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук.-0-

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