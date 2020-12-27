Перцов: Запад критикует Беларусь, не видя бревна в своем глазу

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад критикует Беларусь, не видя бревна в своем глазу. На это обратил внимание директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Это такое общее дипломатическое хамство, которое мы видим отовсюду, особенно с Запада. Когда люди, не видя бревна в своем глазу, начинают нас упрекать, чихвостить своими менторскими - даже не менторскими, а совершенно хамскими - высказываниями", - заявил Владимир Перцов.

Он заметил, что в то же время в странах Европы и США по самым разным причинам проходят массовые митинги, которые разгоняют дубинками и слезоточивым газом, но тем не менее это остается малозамеченным. "А в Беларуси пройдет постановочный марш по проспекту - и это уже выходит в топ так называемых демократических СМИ, в парламентах происходят серьезные слушания. И эти самые наймиты, живущие за их же деньги, приезжают там выступать, и в результате рождаются какие-то резолюции", - констатировал директор телерадиокомпании.-0-

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