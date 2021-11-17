Гайдукевич: против польских властей надо возбуждать дела за акт агрессии на границе с Беларусью

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша не просто провоцирует Беларусь на границе, а проводит акты агрессии. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Политик убежден, что Польша специально создала кризис на белорусско-польской границе, чтобы усилить конфронтацию с Беларусью и Россией.

"Где уголовные дела в отношении польских функционеров, которые отдали приказ и исполнили его? Должны быть уголовные дела. Я как депутат белорусского парламента предлагаю, в том числе прокуратуре Беларуси, возбудить дело, - заявил Олег Гайдукевич. - Во-первых, за действия польских властей и польских чиновников, военных, пограничников. То, что мы видели, - это международные преступления. Второе - совершено преступление в отношении суверенитета и независимости Республики Беларусь, потому что шумовые гранаты, спецсредства использовались в том числе на нашей территории - пострадали белорусские граждане".

По его словам, реакция белорусского государства на действия польской стороны выверенная и адекватная. "Мы не хотим конфликта на границе. Мы все делаем, чтобы его избежать. Нас вчера не просто провоцировали, в отношении нас был проведен акт агрессии", - подчеркнул депутат.-0-