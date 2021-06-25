Гайдукевич: удар Запада по Беларуси - это удар и по России, мы важны как плацдарм

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удар Запада по Беларуси - это удар и по России, наша страна крайне важна как плацдарм, высота. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.

"Европейский союз все-таки ввел экономические санкции, ввел их не против власти, а против народа и страны. Еще перед введением санкций я написал, что санкции должны сделать нас сильнее. Объясню почему. Первое, санкции введены не из-за выборов, демократии, прав человека или ситуации с самолетом. Расследование по самолету закончится к осени, никаких официальных заключений международных организаций до сих пор нет. А выборы, права человека, демократия - это вообще никого не интересует на Западе. Только геополитика. Посмотрите, Прибалтика, Украина - аресты журналистов, преследование политиков не за попытку госпереворота, а просто за мнение, за высказывание в поддержку России. И все, ты враг. И Запад молчит, и даже аплодирует этому", - отметил депутат.

По его словам, Беларуси не могут простить другого. "Мы не станем антироссийским плацдармом Восточной Европы, не станем отдавать свой суверенитет. Мы не хотим, чтобы нам, как Венгрии, указывали, как нам воспитывать своих детей. Мы не хотим отказываться от семейных ценностей, от понятия, что семья - это союз мужчины и женщины, так воспитывали нас деды и прадеды. Мы не хотим переписывать историю, и Великая Отечественная война будет Великой Отечественной, а не как в Украине и Прибалтике - Второй мировой. Мы не будем отказываться от своей истории и становиться на колени. Во-вторых, идет противостояние Запада и России. И удар по Беларуси - это удар и по России. Беларусь крайне важна - это плацдарм, высота", - считает Олег Гайдукевич.

Парламентарий уверен, что сейчас мы обязаны стать сильнее, другого пути нет. "В экономике надо продолжить работу по интеграции с Россией, снимать спорные моменты, это война и против нее. Рухнет Беларусь - все силы будут брошены на Россию. Интеграция укрепит нашу государственность. И интеграцию надо укреплять во всех сферах. Территория ЕАЭС - это огромный рынок, огромные возможности. Вся Европа мечтает туда попасть. Не найдут Украина и Молдова альтернативы этому рынку. Европа так и не дала им ничего взамен. Китай, Ближний Восток, Африка. Внутри страны надо укреплять бизнес, дать свободу, дать возможность зарабатывать, многое еще можно сделать. Чиновники не должны работать, как раньше, - сказал Олег Гайдукевич. - В политической сфере - укрепить парламент, развивать политические институты, патриотические партии. Сделать систему более устойчивой к рискам. Полностью прекратить работу любых представителей политических сил, НКО, финансируемых извне в политической и околополитической сфере. Никаких игр больше. Никаких переговоров с пятой колонной быть не должно. И в политике их не будет больше. С другой стороны, внутри страны надо работать над консолидацией людей, диалогом, объединением. Если не дрогнем, не уступим, будем работать - станем сильнее. Другого пути нет. Мы должны не просто сохранить страну, мы должны сделать ее лучше!"-0-