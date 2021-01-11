Гайдукевич: жду от Всебелорусского народного собрания конкретных решений по улучшению жизни в стране

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жду от Всебелорусского народного собрания конкретных решений по улучшению жизни в стране. Об этом сказал в эфире "Беларусь 1" заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич, сообщает БЕЛТА.

"Я обязательно буду принимать участие во Всебелорусском народном собрании. Я жду от него, чтобы мы всему миру, в первую очередь своим гражданам, показали четкий план того, что собираемся делать в ближайшие годы. Какой мы будем видеть нашу Беларусь, как хотим ее реформировать, как хотим сохранить лучшее, что в ней есть, каких хотим изменений. Потому что изменения назрели во многих сферах, но эволюционные изменения - как мы это все будем делать, не разрушая. И люди ждут уже конкретных решений и сроков, чтобы мы показали, что через год будет вот так, через полгода вот так", - сказал Олег Гайдукевич.

Парламентарий добавил: "Я, как депутат, как лидер партии, как политик, безусловно, жду от Всебелорусского народного собрания конкретных решений по улучшению жизни в нашей стране, чтобы страна становилась сильнее и краше".-0-

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