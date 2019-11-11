Галерея "АртХаос" приглашает погрузиться в "Дополненную реальность"

Художественная галерея "АртХаос", расположенная в главном атриуме столичного торгово-развлекательного центра Dana Mall, ежемесячно радует посетителей новой экспозицией. И вот очередной сюрприз –14 ноября здесь откроется выставка живописи Татьяны Гриневич и Ирины Ясюкайть-Дударевой "Дополненная реальность".

Обе художницы – выпускницы Минского художественного училища им. А.К. Глебова (ныне Минский государственный художественный колледж им. А.К. Глебова) и Белорусской государственной академии искусств. Обе состоят в Союзе художников страны. Работы их находятся и в белорусских музеев, и в частных коллекциях в разных странах мира. Но главное, что объединяет в искусстве этих женщин - тонкое внимание к окружающей реальности. Они умеют находить новое, таинственное и чувственное даже в самом обычном и привычном.

Работы художниц Татьяны Гриневич и Ирины Ясюкайть-Дударевой

"Мои произведения – про созерцание, тишину, про личное переживание окружающей красоты, про важность проживания момента здесь и сейчас", – так говорит о своем творчестве Ирина Ясюкайть-Дударева. А Татьяна Гриневич добавляет: "Живопись притягательна своей недосказанностью, неоднозначностью. Потому как каждый имеет возможность дополнить, заметить или открыть то, что он искал и на что надеялся".

Татьяны Гриневич и Ирина Ясюкайть-Дударева

Что искали и нашли Ирина и Татьяна, покажет выставка "Дополненная реальность" – действительность, дополненная хрупкими женскими чувствами и мировоззрением.

Познакомиться с работами Татьяны Гриневич и Ирины Ясюкайть-Дударевой, а также приобрести понравившиеся картины минчане и гости столицы смогут до 27 ноября. Художественная галерея "АртХаос" работает ежедневно с 10.00 до 22.00 по адресу ТРЦ "Dana Mall", ул. П. Мстиславца, 11. Вход свободный.

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