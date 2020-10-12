Гармония родительства и карьеры, качество жизни - Минтруда о мерах поддержки семей в новой пятилетке

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2021-2025 годах вектор семейной политики также будет направлен на поддержку семей с детьми. Уже разработан проект государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность" на предстоящий пятилетний период. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, передает корреспондент БЕЛТА.

В рейтинге стран, благоприятных для материнства и рождения детей, наша страна занимает 25-е место среди 179 и первое место среди стран СНГ (Россия - 56-я позиция, Украина - 69-я, Азербайджан - 90-я). Это относится как к охране материнства и детства, так и к тому социальному пакету льгот и гарантий, который сопровождает появление нового члена семьи.

"В новой пятилетке вектор семейной политики также будет направлен на поддержку семей с детьми. При этом основное внимание будет уделено сохранению среды, благоприятной для жизнедеятельности семей. Это развитие условий для более гармоничного совмещения профессиональных и семейных обязанностей, повышение ответственности и степени участия мужчин в вопросах воспитания и ухода за детьми, подготовка молодежи к семейной жизни и ответственному родительству. Важным элементом семейной политики будет развитие информационного пространства по тематике брачных и семейных отношений: освещение и пропаганда позитивного образа современной семьи, распространение социальной рекламы", - отметил Валерий Ковальков.

О уже действующей и постоянно развивающейся системе поддержки он рассказал более подробно.

Значимая часть - государственные пособия при рождении и воспитании детей. Единовременное пособие в связи с рождением ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет назначаются всем семьям независимо от доходов родителей, их занятости, уплаты страховых взносов. Всего госпособия выплачиваются почти на 463 тыс. детей - каждого четвертого ребенка в стране. В 2019 году на систему пособий было направлено Br2,3 млрд, или 1,7% от ВВП.

Для многодетных семей реализуется программа семейного капитала, что дало прирост их числа. На 1 октября открыто почти 90 тыс. вкладов "Семейный капитал", принято более 22 тыс. решений о досрочном распоряжении этими средствами, из них 90% - на улучшение жилищных условий.

Дополнительные выплаты положены при рождении двойни, тройни на приобретение детских вещей первой необходимости.

За счет системы адресной социальной помощи поддержку получают семьи с низким уровнем дохода. В первом полугодии текущего года получателями ежемесячного и единовременного социальных пособий стали 42,3 тыс. человек.

Бесплатным питанием обеспечены 12,4 тыс. детей в возрасте до 2 лет на общую сумму Br8,2 млн. При этом почти 4 тыс. детей получают его независимо от уровня доходов семьи (это семьи с двойнями и тройнями).

Ежегодно многодетным и иным категориям семей оказывается единовременная материальная помощь к новому учебному году. В этом году ее получили 101,5 тыс. многодетных семей (средний размер выплаты на одного ребенка-школьника составил Br56). Общий объем различных видов помощи на подготовку детей к школе (в том числе ГАСП, материальная помощь по месту работы, благотворительная и гуманитарная помощь) составил Br20,3 млн.

Через систему 146 территориальных центров социального обслуживания населения оказываются в том числе услуги по уходу за детьми. Все они востребованы - услуги няни для семей, воспитывающих детей-инвалидов, и семей при рождении двойни и более детей, услуги социальной передышки.

Правительство не сокращает меры поддержки семей даже в непростое время. В мае этого года принят указ №171 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан". Для многодетных семей повышен критерий нуждаемости при назначении ежемесячного социального пособия с 100% до 115% БПМ и увеличена продолжительность периода предоставления такого пособия с 6 до 12 месяцев. "Полагаем, эта мера позволит оказать дополнительную поддержку более чем 6 тыс. многодетных семей, - сказал Валерий Ковальков. - Также данным указом введены дополнительные пенсионные гарантии для многодетных матерей. Первое нововведение касается увеличения периода ухода за малолетними детьми, который может быть засчитан в общий стаж для назначения пенсии, с 9 до 12 лет. Кроме того, женщинам, которые родили четверых детей и воспитали их до 8-летнего возраста, предоставлена льгота по страховому стажу, который необходим для назначения пенсии по возрасту. Он снижен для этой категории до 10 лет".-0-

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