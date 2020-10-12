Гармония родительства и карьеры, качество жизни - Минтруда о мерах поддержки семей в новой пятилетке

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 12 октября 2020
Минск Сплошная облачность +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:22 Лукашенко поздравил Рахмона с победой на выборах Президента Таджикистана Президент
14:20 В Гродно 17-летний парень несколько раз ударил сверстника: у пострадавшего открытая ЧМТ Происшествия
14:10 В Минске автомобиль сбил протестующего, который блокировал проезжую часть Происшествия
14:09 Госстандарт продолжит инициировать отказ в ЕАЭС от некоторых видов неэкологичной упаковки Экономика
14:00 В Беларуси выздоровели и выписаны 77 423 пациента с COVID-19 Общество
13:59 Гармония родительства и карьеры, качество жизни - Минтруда о мерах поддержки семей в новой пятилетке Общество
13:55 В Беларуси действуют около 30 тыс. стандартов Экономика
13:45 БРСМ дает старт интернет-челенджу ко Дню матери Общество
13:43 Под Кореличами водитель пытался объехать зайца и попал в аварию Происшествия
13:36 Реестр опасной продукции планируют создать в ЕАЭС Экономика
13:36 В Барановичах вынесли приговор по делу о взрыве боеприпаса во дворе дома Происшествия
13:31 Два землетрясения произошли на острове Крит В мире
13:24 БСЖ запустит цикл круглых столов "Крепка семья - крепка держава" Общество
13:23 МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 11 октября задержаны 713 человек Происшествия
13:18 В Беларуси начал действовать стандарт для борьбы со взяточничеством Экономика
13:17 Белорусский рубль на торгах 12 октября укрепился к трем основным валютам Экономика
13:15 Система госуправления должна отвечать новым вызовам времени - Щекин Общество
13:08 В Беларуси в 2021 году за счет бюджета проведут 2 тыс. циклов ЭКО Общество
13:07 Возбуждено уголовное дело о ДТП с участием пешеходов на пр.Пушкина в Минске Происшествия
12:56 Минчанин задержан за кражу бытовой техники и строительных инструментов из магазина Происшествия
12:50 Ордена Матери, подарки, консультации, конкурсы - Минтруда рассказало о мероприятиях Недели матери Общество
12:49 Нобелевская премия по экономике присуждена Полу Милгрому и Роберту Уилсону В мире
12:43 В Сенненском районе сын до смерти избил мать Происшествия
12:33 Жертвами проливных дождей во Вьетнаме стали 20 человек В мире
12:17 Предложения по изменению налогового законодательства будут подготовлены за 6-8 месяцев Общество
12:16 Браконьеры добыли двух бобров под Брестом Происшествия
12:16 Завершено расследование уголовного дела о ДТП на ул.Ванеева в Минске Происшествия
12:02 Около 2 тыс. человек получили вторую прививку при исследовании вакцины "Спутник V" В мире
11:53 Сертификат электронной цифровой подписи можно продлить удаленно Экономика
11:49 Эксперт: пандемия может вдвое увеличить количество голодающих В мире
Все новости
Все новости
Общество
12 октября 2020, 13:59

Гармония родительства и карьеры, качество жизни - Минтруда о мерах поддержки семей в новой пятилетке

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Социальное государство в работе"
В Беларуси в 2021 году за счет бюджета проведут 2 тыс. циклов ЭКО
Нотариусы 14 октября бесплатно проконсультируют многодетных мам

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2021-2025 годах вектор семейной политики также будет направлен на поддержку семей с детьми. Уже разработан проект государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность" на предстоящий пятилетний период. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, передает корреспондент БЕЛТА.

В рейтинге стран, благоприятных для материнства и рождения детей, наша страна занимает 25-е место среди 179 и первое место среди стран СНГ (Россия - 56-я позиция, Украина - 69-я, Азербайджан - 90-я). Это относится как к охране материнства и детства, так и к тому социальному пакету льгот и гарантий, который сопровождает появление нового члена семьи.

"В новой пятилетке вектор семейной политики также будет направлен на поддержку семей с детьми. При этом основное внимание будет уделено сохранению среды, благоприятной для жизнедеятельности семей. Это развитие условий для более гармоничного совмещения профессиональных и семейных обязанностей, повышение ответственности и степени участия мужчин в вопросах воспитания и ухода за детьми, подготовка молодежи к семейной жизни и ответственному родительству. Важным элементом семейной политики будет развитие информационного пространства по тематике брачных и семейных отношений: освещение и пропаганда позитивного образа современной семьи, распространение социальной рекламы", - отметил Валерий Ковальков.

О уже действующей и постоянно развивающейся системе поддержки он рассказал более подробно.

Значимая часть - государственные пособия при рождении и воспитании детей. Единовременное пособие в связи с рождением ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет назначаются всем семьям независимо от доходов родителей, их занятости, уплаты страховых взносов. Всего госпособия выплачиваются почти на 463 тыс. детей - каждого четвертого ребенка в стране. В 2019 году на систему пособий было направлено Br2,3 млрд, или 1,7% от ВВП.

Для многодетных семей реализуется программа семейного капитала, что дало прирост их числа. На 1 октября открыто почти 90 тыс. вкладов "Семейный капитал", принято более 22 тыс. решений о досрочном распоряжении этими средствами, из них 90% - на улучшение жилищных условий.

Дополнительные выплаты положены при рождении двойни, тройни на приобретение детских вещей первой необходимости.

За счет системы адресной социальной помощи поддержку получают семьи с низким уровнем дохода. В первом полугодии текущего года получателями ежемесячного и единовременного социальных пособий стали 42,3 тыс. человек.

Бесплатным питанием обеспечены 12,4 тыс. детей в возрасте до 2 лет на общую сумму Br8,2 млн. При этом почти 4 тыс. детей получают его независимо от уровня доходов семьи (это семьи с двойнями и тройнями).

Ежегодно многодетным и иным категориям семей оказывается единовременная материальная помощь к новому учебному году. В этом году ее получили 101,5 тыс. многодетных семей (средний размер выплаты на одного ребенка-школьника составил Br56). Общий объем различных видов помощи на подготовку детей к школе (в том числе ГАСП, материальная помощь по месту работы, благотворительная и гуманитарная помощь) составил Br20,3 млн.

Через систему 146 территориальных центров социального обслуживания населения оказываются в том числе услуги по уходу за детьми. Все они востребованы - услуги няни для семей, воспитывающих детей-инвалидов, и семей при рождении двойни и более детей, услуги социальной передышки.

Правительство не сокращает меры поддержки семей даже в непростое время. В мае этого года принят указ №171 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан". Для многодетных семей повышен критерий нуждаемости при назначении ежемесячного социального пособия с 100% до 115% БПМ и увеличена продолжительность периода предоставления такого пособия с 6 до 12 месяцев. "Полагаем, эта мера позволит оказать дополнительную поддержку более чем 6 тыс. многодетных семей, - сказал Валерий Ковальков. - Также данным указом введены дополнительные пенсионные гарантии для многодетных матерей. Первое нововведение касается увеличения периода ухода за малолетними детьми, который может быть засчитан в общий стаж для назначения пенсии, с 9 до 12 лет. Кроме того, женщинам, которые родили четверых детей и воспитали их до 8-летнего возраста, предоставлена льгота по страховому стажу, который необходим для назначения пенсии по возрасту. Он снижен для этой категории до 10 лет".-0-

Ордена Матери, подарки, консультации, конкурсы - Минтруда рассказало о мероприятиях Недели материОрдена Матери, подарки, консультации, конкурсы - Минтруда рассказало о мероприятиях Недели матери
В праздничную неделю Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич встретится с активом многодетных матерей в рамках республиканского круглого стола.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Министерство труда и соцзащиты
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива В Беларуси выздоровели и выписаны 77 423 пациента с COVID-19
Фото БРСМ БРСМ дает старт интернет-челенджу ко Дню матери
Лилия Ананич. Фото из архива БСЖ запустит цикл круглых столов "Крепка семья - крепка держава"
Николай Щекин. Фото из личного архива Система госуправления должна отвечать новым вызовам времени - Щекин
Фото из архива В Беларуси в 2021 году за счет бюджета проведут 2 тыс. циклов ЭКО
Фото из архива Ордена Матери, подарки, консультации, конкурсы - Минтруда рассказало о мероприятиях Недели матери
Главное
Во время доклада Лукашенко поручил подготовить изменения в Налоговый кодекс
Гармония родительства и карьеры, качество жизни - Минтруда о мерах поддержки семей в новой пятилетке
Нагорнокарабахский конфликт. Атаки и новые обстрелы – мирное население снова под ударом
В "Вильнюсе" раскуплено более 200 квартир! Успейте за своей – от 2 500 рублей за метр! В рассрочку и кредит!
Топ-новости
Предложения по изменению налогового законодательства будут подготовлены за 6-8 месяцев
Учение с миротворцами ОДКБ стартовало в Витебском районе
В Беларуси начал действовать стандарт для борьбы со взяточничеством
Сев озимых зерновых завершается в Беларуси
Беларусь презентовала торговый и экономический потенциал в турецкой провинции Эскишехир
Ордена Матери, подарки, консультации, конкурсы - Минтруда рассказало о мероприятиях Недели матери
В Беларуси выздоровели и выписаны 77 423 пациента с COVID-19
Порядок уплаты госпошлины при обращении в суды изменится с 2021 года
В Минске начинают включать отопление уже 12 октября
Около 2 тыс. человек получили вторую прививку при исследовании вакцины "Спутник V"
Выставка-ярмарка "Продэкспо" пройдет в Минске 10-13 ноября
МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 11 октября задержаны 713 человек
Сертификат электронной цифровой подписи можно продлить удаленно
В Беларуси в 2021 году за счет бюджета проведут 2 тыс. циклов ЭКО
Система госуправления должна отвечать новым вызовам времени - Щекин
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.