Гаспарян: Беларусь в ситуации с беженцами опирается на нравственные основы европейского общества

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в ситуации с беженцами опирается на нравственные основы европейского общества. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал российский журналист, историк, писатель Армен Гаспарян, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА.
"Кто всю эту кашу заварил, тот пусть и расхлебывает. Позиция Беларуси здесь, на мой взгляд, чрезвычайно проста. Беларусь опирается на существующие нравственные основы европейского общества. Но это же не вина Беларуси, что, оказывается, нравственные основы европейского общества можно менять как перчатки в осенне-зимний период. Пускай Брюссель этим заботится", - сказал Армен Гаспарян.
Российский журналист подчеркнул: Беларусь своим здравым и правильным поведением не позволила странам Запада "лишний раз поспекулировать по поводу прав человека".-0-