Гаспарян: благодаря сильной власти Беларусь стала первой страной, где "политическая дискотека" не удалась

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря сильной власти Беларусь стала первой страной, где организованная Западом цветная революция не удалась. Об этом заявил российский общественный деятель и публицист Армен Гаспарян в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"События в Беларуси (до сих пор мало кто отдает себе в этом отчет) - это ведь первый раз, когда бархатная, цветная, цветочная, любая другая революция не удались. Они всегда приводили к диаметрально иным результатам. Беларусь показала, что, если есть власть, если у власти есть серьезные люди и если у общества есть понимание, что происходит, то эта "дискотека" обречена", - подчеркнул Армен Гаспарян.

Он отметил, что западные организаторы "политических дискотек на постсоветском пространстве" попытались взять реванш в Казахстане, но и там у них ничего не получилось.-0-