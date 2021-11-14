Гаспарян: для Польши ситуация на границе чрезвычайно выгодна

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для Польши ситуация на границе чрезвычайно выгодна. Об этом в эфире ОНТ заявил общественный деятель, публицист Армен Гаспарян, сообщает БЕЛТА.

"Если для коллективной западной "демократической" Европы Россия - это "Мордор", то Беларусь, если выражаться языком Толкина - "Изенгард". Вы что, хотите, чтобы они признали правоту "Изенгарда"? Серьезно? Тогда остальные вопросы точно не ко мне. Здесь - последовательная системная позиция на протяжении последних 15 месяцев, как минимум", - сказал Армен Гаспарян.

Эксперт задался вопросом: почему Польша ничего не предлагает? "Потому что для Польши чрезвычайно выгодна эта ситуация. Польша привыкла быть "всеевропейским главным терпеливцем", который все должны жалеть, "гладить по головушке, дарить бублик", - добавил он.-0-