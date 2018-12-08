GEFEST расширяет ассортимент встраиваемой техники

Компания GEFEST, обладатель премии "Лидер потребительского рынка", рассматривает встраиваемую технику как самую перспективную товарную группу.

Продукция СП ОАО "Брестгазоаппарат" (торговая марка GEFEST) широко известна на отечественном и зарубежных рынках. В портфеле компании присутствуют модификации встраиваемых поверхностей от самых бюджетных до моделей премиум-класса, включая индукционные и стеклокерамические электрические поверхности, четырех- и пятигорелочные "газ на стекле", двухгорелочные "домино" и различные модификации духовок, позволяющие сформировать комплект встраиваемой техники на любой вкус.

С целью улучшения потребительских свойств встраиваемых духовок в текущем году начат выпуск изделий с тройным остеклением дверцы и шарниром soft-close.

Компания GEFEST продолжает радовать своих потребителей, прислушиваясь к их требованиям и предпочтениям, воплощая их желания в новых моделях. Недавно ассортимент встраиваемой техники пополнился новыми комплектами рубинового и изумрудного цветов в дизайне "ретро": стол из жаропрочного стекла ПВГ 2131-01 К55/К69 и электродуховка ДА 622-02 К55/К69.

ПВГ 2131-01 К55

ДА 622-02 К55

Всего в 2018 году внедрено в производство 22 новые модификации встраиваемых поверхностей и духовых шкафов, 13 модификаций воздухоочистителей, 6 модификаций напольных плит.

Успехи предприятия заслуженно получают самую высокую оценку. Торговая марка GEFEST СП ОАО "Брестгазоаппарат" 5 декабря получила Гран-при премии "Лидер потребительского рынка-2018" в номинации "Бытовая техника для кухни", а генеральный директор компании Виктор Кузьминчук награжден дипломом "Лидер управления".

Предприятие присутствует на потребительском рынке с 1951 года. Сегодня белорусско-российское СП ОАО "Брестгазоаппарат" совместно с дочерними предприятиями "Гефест-техника" и "Гефест-кварц" является крупнейшим производителем кухонной бытовой техники торговой марки GEFEST на территории СНГ.

79% выпускаемой продукции реализуется на экспорт. В течение многих лет на основных рынках сбыта торговая марка GEFEST имеет статус лидера в сегменте продаж бытовой техники для приготовления пищи, который обязывает поддерживать не только высокое качество выпускаемой продукции, но и весьма широкий модельный ряд для полного удовлетворения запросов потребителей. В ассортиментном перечне выпускаемой продукции на сегодняшний день представлены:

* 240 модификаций напольных плит (газовые, газоэлектрические и электрические плиты)

* 125 модификаций встраиваемых поверхностей (газовые и электрические) и встраиваемых духовых шкафов (электрические и газоэлектрические)

* 80 модификаций воздухоочистителей и вытяжек

* 13 модификаций настольных плит.

На предприятии внедрена и сертифицирована система менеджмента качества на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001, имеются сертификаты на соответствие требованиям европейских норм с правом маркировки продукции знаком "СЕ".

Автоматизация большинства производственных процессов, применение современного программного обеспечения, передовых технологий и оборудования позволяет СП ОАО "Брестгазоаппарат" и его дочерним предприятиям на равных конкурировать с известными европейскими производителями.

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