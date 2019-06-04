Гендиректор ВОИС высоко оценил условия для развития IT-бизнеса в Беларуси

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективам сотрудничества белорусских IT-компаний с Всемирной организацией интеллектуальной собственности было уделено особое внимание в ходе сегодняшней встречи руководства администрации Парка высоких технологий с генеральным директором ВОИС Фрэнсисом Гарри в бизнес-инкубаторе парка, сообщили БЕЛТА в ПВТ.

Руководитель ВОИС ознакомился с деятельностью парка, узнал о его резидентах. Акцент был сделан на достижениях в области искусственного интеллекта, в частности, возможностях его применения в сфере интеллектуальной собственности.

Фрэнсис Гарри отметил большой потенциал белорусского IT-кластера в Восточной Европе и дал высокую оценку тем условиям, которые созданы в республике для развития бизнеса в сфере высоких технологий.

Фото ПВТ

Визит Фрэнсиса Гарри в Беларусь проходит 3-5 июня. Программа его пребывания включает как встречи с официальными лицами, так и выступление на открытии регионального семинара по актуальным аспектам использования прав на объекты интеллектуальной собственности.

ВОИС - международная организация, координирующая международное сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности. Штаб-квартира находится в Женеве. Членами ВОИС являются 192 государства. Основные цели организации - содействие охране прав на объекты интеллектуальной собственности посредством сотрудничества государств, осуществление административных функций по международным соглашениям в сфере интеллектуальной собственности.

Беларуси ВОИС оказывает значительную помощь в развитии национальной системы интеллектуальной собственности. Основные направления сотрудничества - совершенствование законодательства Беларуси в соответствии с международными стандартами, развитие национальной инфраструктуры, внедрение новых информационных технологий, обучение специалистов.-0-