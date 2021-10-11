Генконсульство Беларуси в Нью-Йорке прекратит работу с 21 октября

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральное консульство Беларуси в Нью-Йорке прекратит свою работу 21 октября 2021 года по требованию американской стороны. Такая информация размещена на сайте диппредставительства, сообщает БЕЛТА.

"Граждане Беларуси, проживающие на территории консульского округа генерального консульства (включая Канаду), после закрытия генконсульства смогут обращаться за совершением консульских действий в посольство Беларуси в США", - говорится в сообщении на сайте диппредставительства.

В нем также отмечается, что граждане Беларуси, ранее записанные на личный прием в генеральное консульство до 15 октября включительно, смогут подать документы для выполнения консульских действий. После 15 октября доступ в офис генерального консульства будет невозможен.

Прием и обработка документов, направленных по почте, прекращается с 8 октября. Документы, поступившие после 8 октября, будут переданы в посольство Беларуси в США не ранее 1 ноября. После 8 октября будут недоступны и консультации по телефону.-0-