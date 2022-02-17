Генпрокуратура: число крупных предприятий - должников по зарплате за год снизилось более чем вдвое

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число крупных предприятий - должников по зарплате за год уменьшилось более чем в два раза. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры по итогам заседания коллегии надзорного ведомства.

В центре внимания прокуроров были и остаются своевременность и полнота выплаты заработной платы, в том числе на малых и микропредприятиях. Число крупных предприятий-должников в 2021 году в сравнении с 2020-м уменьшилось с 74 до 28. Однако на 1 января 2022 года задолженность по зарплате уже допустили 169 субъектов малого предпринимательства.

В Генпрокуратуре рассказали и о других направлениях прокурорских проверок. В частности, установлены нарушения на всех этапах капитального и текущего ремонта жилого фонда, расходование бюджетных средств на возмещение причиненного по вине подрядных организаций ущерба.

При проверке соблюдения законодательства о земле и охране окружающей среды зафиксированы факты невовлечения в хозяйственный оборот и деградации сельскохозяйственных и иных особо ценных земель, непринятия мер по рекультивации карьеров. Выявлены случаи нецелевого использования земельных участков, самовольного захвата земель.

По всем нарушениям закона приняты меры прокурорского реагирования.-0-

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