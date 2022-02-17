Выявляемость коррупционных преступлений за год выросла на более чем 12%

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выявляемость коррупционных преступлений за год выросла более чем на 12%. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры по итогам заседания коллегии надзорного ведомства.

В прошлом году Генпрокуратура приняла организационно-практические меры для повышения эффективности работы госорганов по борьбе с коррупцией и совершенствованию координационной деятельности прокуроров в этой сфере. Это позволило повысить уровень выявления коррупционных преступлений более чем на 12%.

Для устранения нарушений антикоррупционного законодательства, выявленных в ходе 808 проверок, прокуроры внесли 719 представлений, вынесли 543 предписания, принесли 140 протестов, объявили 436 официальных предупреждений о недопустимости повторных правонарушений, возбудили 72 уголовных дела о преступлениях против интересов службы.

По инициативе прокуроров за допущенные нарушения привлечено к дисциплинарной ответственности 2549 человек, административной - 479, материальной - 158 физических и 8 юридических лиц на сумму более Br410 тыс.

Прокуроры ориентированы на проведение надзорных мероприятий в коррупционно рискованных видах экономической деятельности в строительной, промышленной и аграрной сферах, при реализации инвестиционных проектов, совершении закупок и внешнеторговых сделок. По-прежнему они нацелены на выявление и пресечение фактов приобретения товарно-материальных ценностей по завышенной стоимости, лоббирования интересов конкретных поставщиков, получения взяток за благоприятное решение вопросов по заключению и исполнению хозяйственных договоров. Прокуроры и далее будут координировать деятельность правоохранительного блока по этим направлениям.-0-