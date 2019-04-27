Генпрокуратура держит ситуацию с лесными пожарами на контроле

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура держит ситуацию с лесными пожарами в Беларуси на контроле, сообщает БЕЛТА со ссылкой на генпрокурора Александра Конюка.

В отношении нарушителей противопожарных норм могут быть возбуждены уголовные дела.

В частности, сегодня утром удалось ликвидировать пожар на территории Вильемского лесничества ГЛХУ "Полесский лесхоз" возле деревни Ольманы Столинского района Брестской области, который продолжался несколько суток. За 26 апреля вертолеты Ми-8 авиации МЧС осуществили 77 сбросов воды.

По оперативным данным, всего за прошедшие сутки ликвидированы восемь лесных пожаров на общей площади 8 га, 14 торфяных (4 га) и 25 пожаров травы и кустарников (13 га).

По данным онлайн-карты Министерства лесного хозяйства, в 117 районах страны введены запреты и ограничения на посещение лесов. "Это крайняя, но эффективная мера. Если все люди последуют запрету, то и без того напряженная обстановка не станет критической", - отметили ранее в МЧС.-0-

Запрет на посещение лесов вводят в Брестской области В лесах Брестской области складывается напряженная обстановка, во всех районах установился IV класс пожарной опасности.

Запрет на посещение лесов введен на всей территории Гомельской области За нарушение правил пожарной безопасности или запрета на их посещение предусмотрена административная ответственность. Нарушителей могут наказать предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (одна БВ - Br25,5).

Запрет на посещение лесов введен в Витебской области За нарушение правил пожарной безопасности или запрета на их посещение предусмотрена административная ответственность. Нарушителей могут наказать предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (одна БВ - Br25,5).

Запрет на посещение лесов введен во всех районах Минской области В МЧС также призвали быть предельно осторожными при использовании открытого огня. Спасатели напомнили, что ни в коем случае нельзя разжигать костры в ветреную погоду и пожароопасный период.