Генпрокуратура и конфедерация предпринимательства 15 сентября проведут прием представителей бизнеса

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура в сотрудничестве с Республиканской конфедерацией предпринимательства 15 сентября проведет Единый день приема представителей субъектов хозяйствования, в том числе индивидуальных предпринимателей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

Прием представителей бизнес-сообщества будут вести прокурорские работники Генпрокуратуры, прокуратур областей и города Минска по линии надзора за исполнением законодательства и законностью правовых актов, о борьбе с коррупцией и организованной преступностью, а также представители Республиканской конфедерации предпринимательства.

Обратившиеся смогут задать интересующие их вопросы из практики применения законодательства, связанные с предпринимательской деятельностью, внести предложения о его совершенствовании.

Прием состоится в прокуратурах города Минска (Минск, улица Раковская, 38) и Минской области (Минск, улица Щедрина, 1). В регионах встречи пройдут на площадках ЗАО "Брестский научно-технологический парк" (Брест, улица Пионерская, 52), ОО "Ассоциация нанимателей и предпринимателей" (Витебск, улица Калинина, 14А, 2В), Гомельского областного исполнительного комитета (Гомель, проспект Ленина, 2), РУП "Учебно-производственный центр "Технолаб" (Гродно, улица Гаспадарчая, 21А), УКП "Могилевский городской центр поддержки малого предпринимательства" (Могилев, улица Ленинская, д.21). Время проведения мероприятия - с 10.00 до 13.00.-0-