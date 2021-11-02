Генпрокуратура и Президентская библиотека договорились об информационном сотрудничестве

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генпрокуратура и Президентская библиотека договорились о сотрудничестве в сфере информационной деятельности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

Соглашение о сотрудничестве подписано заместителем генерального прокурора Сергеем Хмаруком и Сергеем Квачаном, директором Президентской библиотеки - крупнейшего информационного центра страны.

Стороны договорились о взаимодействии в плане информационного обеспечения деятельности Генпрокуратуры и формирования для этого универсальных ресурсов, представления библиотечных и справочно-библиографических материалов, созданных и приобретенных библиотекой. Надзорное ведомство и Президентская библиотека будут организовывать и совместно участвовать в культурно-просветительских проектах, программах и мероприятиях, готовить выставки по темам конференций, семинаров и других мероприятий Генеральной прокуратуры.

Как отметил Сергей Хмарук, основная задача - "создать условия для расширения доступа работников Генпрокуратуры к информационным ресурсам, необходимым для исполнения служебных обязанностей".

Заместитель генпрокурора выразил благодарность Сергею Квачану за возможность использовать редкие книжные экземпляры библиотечного фонда в ходе прокурорской деятельности.-0-