Генпрокуратура назвала законным задержание Бабарико

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура прокомментировала поступившие "многочисленные электронные обращения граждан по поводу действий правоохранительных органов в отношении Бабарико В.Д., который является участником уголовного процесса", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генпрокуратуры.

"Информируем, что законность его задержания проверена прокуратурой, а также подтверждена постановлением суда Центрального района Минска от 24 июня 2020 года", - сообщили в Генпрокуратуре.

Согласно ст. 138 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси, действия и решения органа, ведущего уголовный процесс, могут быть обжалованы как участниками уголовного процесса, так и другими физическими и юридическими лицами, если проводимые процессуальные действия и решения затрагивают их интересы.

В Генпрокуратуре уточнили, что при этом направление заявлений с помощью электронной почты не предусмотрено - ходатайства и жалобы подаются в устной или письменной форме.

"Обжалование действий и решений лицами, не наделенными соответствующим правом, влечет за собой оставление обращений без рассмотрения по существу", - пояснили в Генпрокуратуре.-0-