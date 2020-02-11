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Общество
11 февраля 2020, 09:31

Генпрокуратура потребовала устранить нарушения в работе организаций ЖКХ

Фото из архива
Фото из архива

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невзирая на принимаемый государством комплекс управленческих и правовых решений по улучшению состояния жилищно-коммунального хозяйства, выявлены упущения в сфере обслуживания населения. Генпрокуратура потребовала устранить нарушения в работе организаций ЖКХ, сообщили БЕЛТА в Генеральной прокуратуре Беларуси.

Генпрокуратура проверила исполнение Министерством жилищно-коммунального хозяйства и организациями, входящими в его систему, Директивы о дебюрократизации госаппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения, законодательства об обращениях граждан, юридических лиц и о порядке ведения административного процесса на территории отдельных регионов страны.

Ежегодно организациями системы ЖКХ рассматривается более 75 тыс. обращений граждан и юридических лиц. 40% из них посвящены вопросам эксплуатации и ремонта жилищного фонда, 20% - благоустройства, освещения, соблюдения санитарных правил. "Прокуроры установили многочисленные факты несоблюдения сроков рассмотрения обращений, в том числе сроков выполнения заявок по устранению недостатков при оказании услуг. В большинстве случаев это обусловлено низкой исполнительской дисциплиной и отсутствием должного контроля", - проинформировали в ведомстве.

В частности, почти полгода понадобилось специалистам одного из ЖЭУ Минска для выполнения заявки собственника квартиры о разгерметизации стыков стеновых панелей жилого дома. При этом работа подлежала выполнению в течение семи дней. На основании предписания Генпрокуратуры все было сделано незамедлительно.

Прокуроры отметили, что изучение деятельности с обращениями граждан в министерстве сводилось к сравнению количественных показателей (рост, снижение) и описанию тематики заявлений. Отсутствовала аналитическая составляющая по выявлению проблем и нарушений, причин и условий, их порождающих. Соответственно не вырабатывались предложения по устранению имевшихся недостатков, повышению качества оказываемых населению жилищно-коммунальных услуг, не практиковалась оценка труда должностных лиц, действия или бездействие которых стали причиной обоснованных жалоб.

"Установлены системные недостатки в работе уполномоченных на ведение административного процесса в отношении граждан, которые не соблюдали правила пользования жилыми помещениями (ч.1 ст.21.16 КоАП). Распространены факты пропуска процессуальных сроков, нарушений норм о принятии достаточных мер по всестороннему исследованию обстоятельств правонарушений. Допускались случаи необоснованного прекращения дел на стадии их подготовки к рассмотрению, волокиты. Это позволяло избегать ответственности за истечением сроков наложения взыскания", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Причины такого положения - не всегда правильное понимание и применение ответственными должностными лицами организаций ЖКХ законодательства о порядке ведения административного процесса. А со стороны руководства вышестоящих организаций - недостаточный ведомственный контроль за ходом его ведения и принятием решений по делам об административных правонарушениях.

В целях надлежащей организации работы по защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг Генпрокуратура внесла министру ЖКХ представление об устранении выявленных нарушений и недостатков. По результатам его рассмотрения министерство приняло комплекс организационно-практических мер. Он в том числе направлен на повышение квалификации должностных лиц в сфере применения профильного законодательства, ряд работников привлечен к дисциплинарной ответственности.

Надзорные мероприятия в этой сфере будут продолжены.-0-

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