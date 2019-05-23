Генпрокуратура предлагает публиковать декларации о доходах госслужащих

23 мая, Минск /Корр.БЕЛТА/. Генеральная прокуратура предлагает публиковать декларации о доходах государственных служащих Беларуси. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный прокурор Александр Конюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Публикация деклараций - одно из предложений, которые Генпрокуратура планирует представить главе государства. "У нас есть такая инициатива. Будем предлагать Президенту законопроект", - сказал генпрокурор. Он уточнил, что речь идет о людях, занимающих государственные посты на районном, областном уровнях, министрах.

Генпрокурор напомнил, что в свое время Президент говорил, что люди должны знать, как живут чиновники и их родственники, откуда у них деньги и собственность. Это нормальная международная практика. "Президент за полную открытость, он неоднократно об этом говорил", - обратил внимание Александр Конюк, добавив при этом, что информация о доходах и имуществе госслужащих не должна содержать персональные данные (адреса и т.п.).

Генпрокуратура также предлагает проверять госслужащих при приеме на работу на детекторе лжи. По мнению Александра Конюка, проверку на полиграфе должны проходить правоохранители, госслужащие, которые входят в кадровый реестр главы государства. В Беларуси проверку на полиграфе проходят, например, сотрудники ГАИ.-0-