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04 января 2021, 12:15

Генпрокуратура предлагает усилить ответственность за проявления экстремизма

Андрей Швед
Андрей Швед

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура в этом году намерена внести предложения по изменению законодательства в части усиления ответственности за проявления экстремизма. Об этом сообщил журналистам генеральный прокурор Андрей Швед по итогам доклада Президенту, передает корреспондент БЕЛТА.

Предложения по изменению законодательства подготовлены Генпрокуратурой исходя из поручений, данных главой государства в сентябре 2020 года. "Речь шла о расширении полномочий прокуроров. В первую очередь в процессуальном аспекте, в том числе в связи с поддержанием гособвинения. Предварительно предложения (Генпрокуратуры. - Прим. БЕЛТА) доложены Президенту Беларуси, и дано поручение внести в этом году соответствующие предложения, - рассказал Андрей Швед. - Кроме того, Генеральная прокуратура подготовила блок предложений, связанных с усилением ответственности за экстремизм и нарушение общественного порядка. И в этой части также дано поручение Президента Беларуси в этом году внести соответствующие предложения".

Поправки, по словам генпрокурора, будут касаться не только усиления ответственности за экстремизм, а вообще "всего блока законодательства, который тем или иным образом будет обеспечивать стабильность и общественную безопасность в нашей стране".

В частности, Генпрокуратура предлагает конкретизировать определенные действия и их квалификацию в качестве экстремизма. "Усилить ответственность, в том числе уголовную, за проявления экстремизма и совершение преступлений, связанных с экстремизмом, и конкретизировать в законодательстве критерии, по которым те или иные действия лиц будут иметь признаки экстремизма", - пояснил Андрей Швед.-0-

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