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Президент
04 января 2021, 11:12

Лукашенко: год будет непростым для Беларуси, и надо во что бы то ни стало сохранить свой суверенитет

Александр Лукашенко и Андрей Швед
Александр Лукашенко и Андрей Швед

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом генерального прокурора Андрея Шведа, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы давно хотели с вами переговорить по отдельным вопросам, которые обозначались ранее, учитывая, что вы четыре месяца (работаете в должности генпрокурора. - Прим. БЕЛТА) - это, считайте, как год по белорусскому времени. Думаю, у вас есть свои впечатления, выводы. Хотел бы услышать от вас оценку тех уголовных дел, которые специально валом обрушились на вас, чтобы, как говорили наши соперники, противники, парализовать правоохранительную систему. Ничего не парализовалось. Правоохранительная система как работала, так и работает", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что со временем ситуация в сфере борьбы с преступностью будет проанализирована вместе со всем правоохранительным блоком.

"Вы подумайте, как это сделать, где мы соберемся, чтобы осуществить этот анализ и сделать соответствующие выводы. Посмотрим на законодательство - сейчас все страны совершенствуют его. Вы видите, в Российской Федерации очень серьезно прошлись по основным законам, которые обеспечивают оборону и безопасность граждан", - обратил внимание Президент.

"Как я и предполагал до выборов, пандемия обернется тем, что крупные игроки на мировой арене начнут делить мир. Пандемия из чисто медицинской проблемы стала не просто экономической, а уже геополитической. Это надо было ожидать, она никогда и не была медицинской проблемой. Тем не менее нам надо это учитывать, чтобы не попасть в жернова и нас не перемололи за предстоящий год. 2021 год будет непростым, нам надо во что бы то ни стало выстоять, сохранить свой суверенитет", - подчеркнул Александр Лукашенко. Он заметил, что все вопросы, которые планировалось обсудить во время встречи, так или иначе упираются в политическую плоскость.-0-

Андрей Швед
Андрей Швед

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