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26 июня 2020, 13:34

Генпрокуратура призывает обдуманно подходить к реализации права на свободное выражение мнения

Фото из архива
Фото из архива

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура призывает обдуманно и взвешенно подходить к реализации своего права на свободное выражение мнения, не допускать действий, нарушающих права других граждан независимо от политических убеждений, социальной и профессиональной принадлежности. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов Генпрокуратуры.

"В последнее время значительно возросло количество обращений в органы внутренних дел, непосредственно в МВД. Граждане жалуются на поступающую в их адрес некорректную критику, публичную травлю, оскорбления и угрозы, размещаемые на различных интернет-ресурсах, в том числе посредством социальных сетей, мессенджеров, за выражение своей позиции по различным вопросам общественно-политической жизни страны. Сложившаяся ситуация стала возможна вследствие ошибочного восприятия интернета как территории вседозволенности, а анонимного формата общения - как гарантии безнаказанности за неблаговидные действия", - рассказали в Генпрокуратуре.

В стране проходит избирательная кампания по выборам Президента, во время которой каждый совершеннолетний гражданин вправе реализовать одно из основополагающих прав - избирать и быть избранным. "Генеральная прокуратура всегда исходит из того, что граждане независимо от политических убеждений имеют равные права на публичное выражение своей позиции. В период избирательных кампаний полемика и обмен мнениями достигают особого накала, что присуще любому цивилизованному государству. Однако условием свободного высказывания мнений служит соблюдение культуры общения, при которой дискуссия или обсуждение не нарушают границы закона, - отметили в ведомстве. - Публичные клевета, оскорбления в интернете не только неприемлемы, но и преследуются по закону. За подобные действия могут наступать административная ответственность (штраф), гражданско-правовая (выплаты пострадавшим лицам по искам о защите чести, достоинства или деловой репутации) и уголовная ответственность".

Распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений (клевета) в СМИ, интернете, иной сети электросвязи либо клевета, содержащая обвинение в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления, наказываются помимо штрафа арестом или ограничением свободы на срок до 3 лет согласно ст.188 УК. Аналогичные санкции предусмотрены за умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме (оскорбление), посредством распространения такой информации в СМИ и интернете. Размещение на электронных ресурсах угроз причинением вреда жизни и здоровью граждан или их имуществу влечет уголовное преследование, поскольку посягает на такие основополагающие права граждан, как жизнь, здоровье, неприкосновенность личной собственности (ст. 186 УК предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет).

"Рассмотрение органами внутренних дел таких обращений находится на особом контроле Генеральной прокуратуры. При подтверждении фактов нарушения прав и свобод граждан виновные лица подлежат привлечению к установленной законом ответственности. Убеждены, что взаимное уважение прав и свобод каждого наряду с принципиальной позицией правоохранительных органов позволит предупреждать и оперативно реагировать на факты нарушения прав граждан", - добавили в ведомстве.-0-

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