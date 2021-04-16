Генпрокуратура просит направлять информацию о фактах геноцида белорусов в годы войны

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура проводит следствие по уголовному делу о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период, сообщили БЕЛТА в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности ведомства.

Начатый уголовный процесс направлен на установление конкретных лиц из числа немецких захватчиков и их пособников, которым удалось избежать ответственности за убийства мирных жителей, издевательства и пытки в лагерях смерти и гетто, массовый угон гражданского населения в немецкое рабство.

Следственная группа Генеральной прокуратуры в настоящее время работает с архивными документами и уголовными делами прошлых лет в отношении нацистских преступников и их пособников. Планируется проведение процессуальных и иных действий, связанных с обнаружением мест массовых захоронений, а также по установлению живых свидетелей и потерпевших от геноцида, защите их прав и законных интересов, увековечению памяти погибших.

"В связи с расследованием настоящего уголовного дела обращаемся ко всем гражданам Беларуси и других стран с просьбой направлять в Генеральную прокуратуру документы, материалы, заявления, иную информацию о действиях, совершенных немецкими оккупационными властями и их пособниками, бандформированиями по уничтожению гражданского населения Беларуси, иных фактах геноцида в исследуемый период времени. В целях поддержания обратной связи рекомендуем оставлять свои контактные данные", - говорится в сообщении.

Телефоны для справок, почтовые и электронные адреса указаны на сайте Генеральной прокуратуры. -0-