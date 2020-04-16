Генпрокуратура рассказала о принятых мерах по предупреждению COVID-19

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура, осуществляя надзор за исполнением законодательства в области санэпидблагополучия населения, реализует комплексные меры по предупреждению распространения инфекции, вызванной COVID-19. Такую информацию надзорное ведомство разместило в своем аккаунте в Facebook, сообщает БЕЛТА.

В сообщении говорится, что по требованию прокуроров проведены дополнительные действия по самоизоляции и принудительному медосвидетельствованию определенной категории лиц, защите социально уязвимых граждан - недееспособных, инвалидов и пожилых, которые находятся в домах-интернатах, больницах сестринского ухода, хосписах и др.

Меры по сохранению жизни и здоровья людей принимаются в координации со специалистами министерств здравоохранения, труда и социальной защиты, местными исполнительными и распорядительными органами. Особое внимание уделено снабжению медучреждений и аптечной сети средствами индивидуальной защиты с должными качественными характеристиками и в требуемом объеме.

По предписанию Генпрокуратуры предприятия, входящие в систему концерна "Беллегпром", наладили выпуск масок, обеспечивающих бактериологический барьер согласно международным стандартам для поставки в медучреждения и аптеки. Требования к характеристикам масок актуализированы. В результате мер, принятых совместно с Совмином и Минздравом, маски реализуются с учетом их целевого назначения.

Вопросы профилактики распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, находятся на постоянном контроле Генеральной прокуратуры.-0-