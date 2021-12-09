Генпрокуратура: таможенный контроль и охрана границы сводят на нет факты незаконного перемещения леса

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действенный таможенный контроль и охрана границы сводят на нет факты незаконного перемещения лесоматериалов. Об этом заявила начальник управления по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов Генпрокуратуры Марина Попова во время рабочей встречи с коллегами из Генпрокуратуры России, которая прошла в формате видео-конференц-связи. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

На встрече обсуждались вопросы противодействия контрабандному вывозу лесоматериалов за пределы таможенной границы ЕАЭС.

"Объемы переработки деловой древесины в Беларуси, а также экспорт продукции лесного комплекса за 5 лет выросли более чем в 2,5 раза. При этом действенный таможенный контроль и охрана государственной границы позволяют свести на нет факты незаконного перемещения через границу лесоматериалов без уплаты таможенных пошлин", - проинформировала Марина Попова российских коллег.

Она обозначила важность развития биржевой торговли как единственного механизма продажи лесоматериалов, который способствует прозрачности рынка и препятствует реализации серых схем.

"В Беларуси с августа 2021 года действует Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины, что позволяет в онлайн-режиме дистанционно отследить весь процесс ее заготовки и перевозки", - отметила руководитель профильного управления Генпрокуратуры.

Участники мероприятия обсудили аспекты борьбы с незаконными заготовкой и оборотом древесины, практику прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере экспорта леса и лесоматериалов, включая нормативно-правовое регулирование экспорта необработанной древесины.

В ходе встречи Восточно-Сибирский транспортный прокурор и Байкальский межрегиональный природоохранный прокурор проинформировали белорусских коллег о мерах по недопущению контрабандного вывоза лесоматериалов, рассказали о результатах надзора в сфере лесопользования на Байкальской природной территории.

В Генпрокуратуре Беларуси добавили, что обмен опытом позволил выявить проблемные вопросы правоприменительной практики при осуществлении надзора за исполнением законодательства в сфере заготовки древесины и ее вывоза за пределы таможенной границы ЕАЭС без переработки, определить пути их решения, в том числе при сотрудничестве надзорных ведомств.-0-