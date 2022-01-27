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27 января 2022, 13:35

Генпрокуратура: важно противодействовать зарождению новых форм геноцида

Фото из архива
Фото из архива

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно противодействовать зарождению новых форм геноцида, заявил журналистам руководитель следственной группы по расследованию уголовного дела о геноциде - начальник управления Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Валерий Толкачев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь - первая страна, которая смогла консолидироваться, дать отпор и противостоять попытке государственного переворота в 2020 году. Чтобы не допустить повторения этого сценария, мы изучили причины и условия, способствовавшие этим преступным действиям. Фактически мы увидели, что организаторы, вдохновители дестабилизации и свержения власти - это в большинстве своем политические элиты государств, откуда к нам в XX веке пришел фашизм", - сказал Валерий Толкачев.

При активном участии Генпрокуратуры разработаны справочно-аналитические материалы о геноциде белорусского народа во время Великой Отечественной войны и в послевоенный период. "В материалах освещены не только планы нацистской Германии по осуществлению геноцида, деятельность коллаборантских и националистических формирований, но отражена страшная связь времен, когда в 2020 году Беларусь вновь столкнулась с проявлениями экстремизма и терроризма под нацистской символикой. Очевидно, что за последние 80 лет ничего не изменилось. Те подходы, которые использовались в XX веке во время Великой Отечественной войны, деструктивные силы, по сути, использовали и сейчас", - сказал Валерий Толкачев.

"Что мы видим? Формирование с их стороны списков и призывы к уничтожению людей по принадлежности к определенной социальной группе - госслужащих, членов их семей. Все это - зарождение новых форм геноцида. И если не реагировать, не восполнять пробелы и недочеты в работе, то трагическая история может повториться", - подчеркнул руководитель следственной группы.

Он отметил, что работа по делу о геноциде позволяет прежде всего противодействовать агрессивному давлению на подрастающее поколение, выросшее в мирное, спокойное и благополучное время.

С самого начала работы по уголовному делу Генпрокуратура оперативно реагирует на необходимость законодательных изменений, активно участвует в реализации принципа гласности, выступает инициатором комплексного межведомственного взаимодействия по этим вопросам. Например, надзорное ведомство выступило инициатором принятия закона о геноциде белорусского народа, которым введена уголовная ответственность за отрицание геноцида белорусского народа и предусмотрены дополнительные меры по увековечиванию памяти жертв Великой Отечественной войны.-0-

Беларусь после оценки реального ущерба от действий нацистов потребует его возмещения

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