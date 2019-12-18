Генпрокуратура выступает за усиление правоприменительной практики в борьбе с домашним насилием

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В борьбе с домашним насилием необходимо усилить правоприменительную практику, а не серьезно менять законодательство. Такое мнение высказал сегодня журналистам генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы с Министерством внутренних дел в этом отношении активно работаем. Не требуется какого-то серьезного вмешательства в законодательство - все есть. Главное - это практика", - отметил Александр Конюк. Он подчеркнул, что если будет достигнута четкая правоприменительная практика, ситуация в этой сфере серьезно улучшится.

Однако отдельные моменты в законодательстве все же необходимо поправить, считает генпрокурор. "Например, по семейно-бытовым отношениям есть проблема, когда переплетаются функции ЖЭСов и МВД. Я против такого порядка. Надо, чтобы был, как говорится, один человек, который бы за это отвечал. И это может сделать только сотрудник МВД. Работники ЖЭСа этого не сделают", - убежден он.

По словам Александра Конюка, проблематика домашнего насилия рассматривалась недавно и на совещании у Президента в разрезе применения административной ответственности. "Все начинается вроде с мелочей, особенно в семье: там жену побил, там еще что-то. Но потом это приводит иногда к очень печальным последствиям", - заметил генпрокурор.-0-