Генпрокурор России отметил высокий уровень двусторонних отношений с белорусскими коллегами

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов отметил высокий уровень двусторонних отношений с белорусскими коллегами и взаимное стремление к объединению усилий, в том числе в борьбе с преступностью. Об этом сообщили БЕЛТА в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности белорусского надзорного ведомства по итогам рабочей встречи генпрокуроров Беларуси и России в Минске.

Игорь Краснов выразил убежденность: углубление межведомственного диалога - залог законности и правопорядка.

"Стремительные процессы цифровизации побуждают нас совместно искать новые способы противодействия современным криминальным вызовам, - подчеркнул он. - В центре внимания остаются вопросы защиты прав и свобод социально уязвимых категорий граждан, охраны окружающей среды, борьбы с коррупцией, а также противодействия росту домашнего насилия, в том числе в отношении несовершеннолетних. В этом плане большая нагрузка ложится на правоохранительные органы и, в частности, прокуратуру".

Для укрепления профессиональных контактов генпрокурор Беларуси Андрей Швед и его российский коллега подписали план совместных мероприятий на 2022 год, разработанный к соглашению о сотрудничестве между Генпрокуратурами двух стран.

Будет создана межведомственная рабочая группа. Она будет заниматься пресечением нарушений законодательства, связанных с неоплатой экспортных поставок товаров (работ, услуг) и уклонением от исполнения судебных постановлений о взыскании задолженности. Соответствующее распоряжение подписали сегодня в Минске генпрокуроры двух стран.-0-