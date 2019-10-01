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Общество
01 октября 2019, 07:07

Генпрокуроры стран СНГ соберутся в Бишкеке

Фото из архива
Фото из архива

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств - участников Содружества Независимых Государств состоится сегодня в Бишкеке (Кыргызстан), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

В проекте повестки дня встречи восемнадцать пунктов. Члены совета обменяются опытом работы в различных сферах прокурорской деятельности, обсудят вопрос взаимодействия в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников органов прокуратур.

Участники заседания намерены подвести итоги выполнения в 2018 году совместных программ сотрудничества по борьбе с преступностью, терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, торговлей людьми, незаконной миграцией, преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий, а также по укреплению пограничной безопасности на внешних границах.

На заседании планируется обсудить в том числе темы борьбы с коррупцией, защиты прав и свобод человека и гражданина на территориях стран СНГ, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

Координационный совет генеральных прокуроров государств Содружества создан в 1995 году. В его состав входят представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. Совет занимается организацией взаимодействия и сотрудничества прокуратур стран СНГ в борьбе с преступностью, нарушениями законности и правопорядка, в защите прав и законных интересов граждан, координирует деятельность межгосударственных органов Содружества в данных сферах, изучает и обобщает практику выполнения международных договоров в области борьбы с преступностью и вырабатывает предложения о мерах совершенствования правового регулирования в этой области. Он также способствует подготовке и повышению квалификации прокурорско-следственных кадров, организовывает совместные научные исследования по актуальным проблемам борьбы с преступностью.-0-

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заседания Кыргызстан прокуратура СНГ
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