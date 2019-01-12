Генсек Всемирной туристской организации намерен в июне посетить Беларусь

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Зураб Пололикашвили посетит с визитом Беларусь в рамках II Европейских игр в конце июня. Свое намерение он подтвердил в ходе встречи с послом Беларуси во Франции и Испании, постоянным представителем республики при ЮНВТО (по совместительству) Павлом Латушко. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Испании.

В том числе будут обсуждаться вопросы использования международных спортивных мероприятий для расширения въездного туризма.

Во время встречи Зураб Пололикашвили дал высокую оценку изменениям визового законодательства Беларуси, направленным на дальнейшую либерализацию въезда иностранных граждан в страну. В этой связи Павел Латушко подчеркнул значительный общий рост количества иностранных туристов, посетивших Беларусь в 2018 году по сравнению с 2017-м.

Также обсуждались дальнейшие направления сотрудничества между Беларусью и Всемирной туристской организацией. В частности, генсек ЮНВТО выступил с предложением рассмотреть возможность организации в 2020 году в Беларуси международного мероприятия по линии организации, которое будет посвящено экологическому и агротуризму, положительно подчеркнув уже проделанную белорусской стороной работу в этом направлении.

Павел Латушко поблагодарил за практическую экспертную помощь сотрудников ЮНВТО в развитии туристической сферы в Беларуси.

Постоянный представитель Беларуси при ЮНВТО проинформировал об открытии второй год подряд белорусского стенда на одной из крупнейших туристических выставок FITUR, которая состоится в Мадриде с 23 по 27 января.

Во время встречи достигнута договоренность о разработке дорожной карты, включающей конкретные примеры сотрудничества Беларуси с ведущей мировой организацией в сфере туризма.-0-