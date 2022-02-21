Генштаб: подразделения ВС России вернутся в пункты дислокации, когда в этом появится объективная необходимость

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подразделения Вооруженных Сил России возвратятся в свои пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится объективная необходимость. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Виктор Гулевич на брифинге для военных атташе, приуроченном ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе президентами Беларуси и России принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить. Подразделения Вооруженных Сил России возвратятся в свои пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится объективная необходимость и когда мы это сами определим. Это сугубо наше внутреннее дело", - сказал Виктор Гулевич.

Начальник генштаба подчеркнул, что в немалой степени это будет зависеть и от наших западных коллег. "Силы и средства, которые были размещены в Восточноевропейском регионе, в том числе вблизи Государственной границы Республики Беларусь, являются одним из факторов, влияющих на дальнейшее развитие ситуации. Поэтому Беларусь вправе требовать отвода созданных группировок войск США и отдельных стран - членов НАТО от границ Республики Беларусь и Союзного государства и обеспечить контроль вывода войск мероприятиями верификации", - добавил Виктор Гулевич.-0-